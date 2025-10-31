Bugünkü canlı OLAXBT qiyməti 0.16895 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı OLAXBT qiyməti 0.16895 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OLAXBT Logosu

OLAXBT qiyməti(AIO)

1 AIO / USD Canlı Qiyməti:

$0,16895
$0,16895$0,16895
+4,17%1D
USD
OLAXBT (AIO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:08:34 (UTC+8)

OLAXBT (AIO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,15585
$ 0,15585$ 0,15585
24 saat Aşağı
$ 0,17245
$ 0,17245$ 0,17245
24 saat Yüksək

$ 0,15585
$ 0,15585$ 0,15585

$ 0,17245
$ 0,17245$ 0,17245

$ 0,20548860379382622
$ 0,20548860379382622$ 0,20548860379382622

$ 0,04215223361578995
$ 0,04215223361578995$ 0,04215223361578995

+2,63%

+4,17%

-5,58%

-5,58%

OLAXBT (AIO) canlı qiyməti $ 0,16895. AIO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,15585 və ən yüksək $ 0,17245 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AIO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,20548860379382622, ən aşağı qiyməti isə $ 0,04215223361578995 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AIO son bir saat ərzində +2,63%, 24 saat ərzində +4,17% və son 7 gündə isə -5,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OLAXBT (AIO) Bazar Məlumatları

No.662

$ 38,90M
$ 38,90M$ 38,90M

$ 413,61K
$ 413,61K$ 413,61K

$ 168,95M
$ 168,95M$ 168,95M

230,25M
230,25M 230,25M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

23,02%

BSC

OLAXBT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 38,90M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 413,61K təşkil edir. AIO üzrə dövriyyədə olan təklif 230,25M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 168,95M təşkil edir.

OLAXBT (AIO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün OLAXBT qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0067632+4,17%
30 Gün$ +0,01756+11,59%
60 Gün$ +0,08632+104,46%
90 Gün$ +0,14895+744,75%
Bugünkü OLAXBT Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AIO $ +0,0067632 (+4,17%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

OLAXBT 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,01756 (+11,59%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

OLAXBT 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AIO $ +0,08632 (+104,46%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

OLAXBT 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,14895 (+744,75%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

OLAXBT (AIO) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi OLAXBT Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

OLAXBT (AIO) Nədir?

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

OLAXBT MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC OLAXBT investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

- AIO steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
- AIO steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə OLAXBT haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız OLAXBT satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

OLAXBT Qiymət Proqnozu (USD)

OLAXBT (AIO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OLAXBT (AIO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OLAXBT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OLAXBT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OLAXBT (AIO) Tokenomikası

OLAXBT (AIO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AIO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

OLAXBT (AIO) necə alınır?

Necə OLAXBT alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım OLAXBT Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AIO Aktivindən Yerli Valyutalara

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: OLAXBT Haqqında Digər Suallar

Bugünkü OLAXBT (AIO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AIO qiyməti 0,16895 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AIO / USD cari qiyməti nədir?
AIO / USD cari qiyməti $ 0,16895 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OLAXBT üçün bazar dəyəri nədir?
AIO üçün bazar dəyəri $ 38,90M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AIO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AIO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 230,25M USD təşkil edir.
AIO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AIO ATH qiyməti olan 0,20548860379382622 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AIO qiyməti (ATL) nədir?
AIO ATL qiyməti olan 0,04215223361578995 USD dəyərinə endi.
AIO ticarət həcmi nədir?
AIO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 413,61K USD.
AIO bu il daha da yüksələcək?
AIO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AIO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:08:34 (UTC+8)

OLAXBT (AIO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

