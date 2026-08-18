سعر Zoe اليوم

السعر المباشر لمشروع Zoe (ZOE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZOE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZOE.

يحتل Zoe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 105,094، مع عرض متداول قدره 80.00B ZOE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZOE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZOE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Zoe (ZOE)

القيمة السوقية $ 105.09K$ 105.09K $ 105.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 131.37K$ 131.37K $ 131.37K إمداد دورة التداول 80.00B 80.00B 80.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Zoe هي $ 105.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZOE يبلغ 80.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 131.37K.