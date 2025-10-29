معلومات سعر Zirodelta (ZDLT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00229314 $ 0.00229314 $ 0.00229314 24 ساعة منخفض $ 0.00429446 $ 0.00429446 $ 0.00429446 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00229314$ 0.00229314 $ 0.00229314 24 ساعة مرتفع $ 0.00429446$ 0.00429446 $ 0.00429446 عالية طوال الوقت $ 0.00822159$ 0.00822159 $ 0.00822159 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.16% تغير السعر (1يوم) +50.14% تغير السعر (7 أيام) +52.76% تغير السعر (7 أيام) +52.76%

سعر Zirodelta (ZDLT) في الوقت الحقيقي هو $0.00347571. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZDLT بين أدنى سعر $ 0.00229314 وأعلى سعر $ 0.00429446، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZDLT على الإطلاق هو $ 0.00822159، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZDLT -1.16% على مدار الساعة الماضية، +50.14% على مدار 24 ساعة، و +52.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Zirodelta (ZDLT)

القيمة السوقية $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M إمداد دورة التداول 999.91M 999.91M 999.91M إجمالي العرض 999,912,780.8227172 999,912,780.8227172 999,912,780.8227172

القيمة السوقية الحالية لـ Zirodelta هي $ 3.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZDLT يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999912780.8227172. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.48M.