سعر Zeusshield (ZSC)
سعر Zeusshield (ZSC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 184.03K. يتم تحديث سعر ZSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zeusshield الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.46
- تغيير سعر Zeusshield خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.96B
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خلال اليوم، كان سعر Zeusshield مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeusshield مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeusshield مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeusshield مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-23.76%
|60 يوم
|$ 0
|+14.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeusshield: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.01%
-12.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zeusshield System is Blockchain AI insurance solution. We use blockchain to apply the trust management into the insurance servcies, and thus building up a a new insurance ecosystem with the provision of precision marketing and intelligent insurance claims.
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