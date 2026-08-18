سعر Zeta اليوم

السعر المباشر لمشروع Zeta (ZEX) اليوم هو $ 0.00121102، مع تغير بنسبة 1.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZEX الحالي إلى USD هو $ 0.00121102 لكل ZEX.

يحتل Zeta حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 227,391، مع عرض متداول قدره 187.77M ZEX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZEX بين $ 0.00110205 (أدنى) و$ 0.00148113 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.307774، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00100408.

على المدى القصير، تحرك ZEX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-7.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.84.

معلومات سوق Zeta (ZEX)

القيمة السوقية $ 227.39K$ 227.39K $ 227.39K الحجم (24 ساعة) $ 9.84$ 9.84 $ 9.84 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M إمداد دورة التداول 187.77M 187.77M 187.77M إجمالي العرض 999,996,274.187321 999,996,274.187321 999,996,274.187321

القيمة السوقية الحالية لـ Zeta هي $ 227.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.84. العرض المتداول لـ ZEX يبلغ 187.77M، مع إجمالي عرض 999996274.187321. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.21M.