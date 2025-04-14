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سعر Zap (ZAP) المباشر لليوم هو USD 0.00124251 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 571.56K . يتم تحديث سعر ZAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Zap خلال اليوم هو -43.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 460.00M

أداء سعر Zap (ZAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zap مقابل USD هو $ -0.000951119681995635 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zap مقابل USD هو $ -0.0001598253 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zap مقابل USD هو $ -0.0007984456 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zap مقابل USD هو $ -0.0016253488120631308 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000951119681995635 -43.35% 30 يوم $ -0.0001598253 -12.86% 60 يوم $ -0.0007984456 -64.26% 90 يوم $ -0.0016253488120631308 -56.67%

تحليل سعر Zap (ZAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0012188$ 0.0012188 $ 0.0012188 24 ساعة مرتفع $ 0.00220728$ 0.00220728 $ 0.00220728 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -43.35% تغير السعر (7 أيام) -40.23%

معلومات سوق Zap (ZAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: