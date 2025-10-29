سعر xSUI المباشر اليوم هو 2.5 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XSUI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XSUI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر xSUI المباشر اليوم هو 2.5 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XSUI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XSUI بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن XSUI

معلومات سعر XSUI

الموقع الرسمي لـ XSUI

اقتصاد توكن XSUI

توقعات سعر XSUI

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار xSUI

سعر xSUI (XSUI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 XSUI إلى USD:

$2.5
$2.5$2.5
-5.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار xSUI (XSUI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:55:35 (UTC+8)

معلومات سعر xSUI (XSUI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 2.49
$ 2.49$ 2.49
24 ساعة منخفض
$ 2.66
$ 2.66$ 2.66
24 ساعة مرتفع

$ 2.49
$ 2.49$ 2.49

$ 2.66
$ 2.66$ 2.66

$ 4.17
$ 4.17$ 4.17

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

-0.84%

-5.73%

+2.88%

+2.88%

سعر xSUI (XSUI) في الوقت الحقيقي هو $2.5. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XSUI بين أدنى سعر $ 2.49 وأعلى سعر $ 2.66، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXSUI على الإطلاق هو $ 4.17، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.39.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XSUI -0.84% على مدار الساعة الماضية، -5.73% على مدار 24 ساعة، و +2.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق xSUI (XSUI)

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

--
----

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

1.45M
1.45M 1.45M

1,450,000.0
1,450,000.0 1,450,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ xSUI هي $ 3.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XSUI يبلغ 1.45M، مع إجمالي عرض 1450000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.62M.

سجل سعر xSUI (XSUI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر xSUI مقابل USD هو $ -0.151939339086353 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xSUI مقابل USD هو $ -0.6203775000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xSUI مقابل USD هو $ -0.6292490000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xSUI مقابل USD هو $ -1.4596171397644597 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.151939339086353-5.73%
30 يوم$ -0.6203775000-24.81%
60 يوم$ -0.6292490000-25.16%
90 يوم$ -1.4596171397644597-36.86%

ما هو xSUI ( XSUI )

xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols.

In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning.

xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure.

The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system.

And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر xSUI (XSUI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر xSUI (USD)

كم ستكون قيمة xSUI (XSUI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك xSUI (XSUI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة xSUI.

تحقق الآن من توقعات سعر xSUI!

عملة XSUI إلى العملات المحلية

توكنوميكس xSUI (XSUI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس xSUI (XSUI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس XSUI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول xSUI (XSUI)

كم يساوي xSUI (XSUI) اليوم؟
سعر XSUI المباشر في USD هو USD 2.5، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر XSUI إلى USD الحالي؟
سعر XSUI إلى USD الحالي هو $ 2.5. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ xSUI ؟
القيمة السوقية لعملة XSUI هي $ 3.62M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن XSUI؟
العرض المتداول لتوكن XSUI هو 1.45M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ XSUI؟
حقق XSUI سعرًا قياسيًا قدره 4.17 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ XSUI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.39 XSUI.
ما هو حجم تداول XSUI؟
حجم تداول XSUI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع XSUI هذا العام؟
قد يرتفع XSUI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر XSUI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:55:35 (UTC+8)

تحديثات xSUI (XSUI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,026.74
$113,026.74$113,026.74

-1.40%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.16
$4,009.16$4,009.16

-2.14%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04228
$0.04228$0.04228

-8.95%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.59
$194.59$194.59

-2.16%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2921
$3.2921$3.2921

-14.65%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.16
$4,009.16$4,009.16

-2.14%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,026.74
$113,026.74$113,026.74

-1.40%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.59
$194.59$194.59

-2.16%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6296
$2.6296$2.6296

-0.24%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19328
$0.19328$0.19328

-3.24%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05916
$0.05916$0.05916

+2,858.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002581
$0.00002581$0.00002581

+297.07%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000033
$0.000000000000000000000033$0.000000000000000000000033

+200.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.248
$2.248$2.248

+199.73%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000160
$0.0000000160$0.0000000160

+86.04%