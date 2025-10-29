معلومات سعر xSUI (XSUI) في (USD)

سعر xSUI (XSUI) في الوقت الحقيقي هو $2.5. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XSUI بين أدنى سعر $ 2.49 وأعلى سعر $ 2.66، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXSUI على الإطلاق هو $ 4.17، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.39.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XSUI -0.84% على مدار الساعة الماضية، -5.73% على مدار 24 ساعة، و +2.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق xSUI (XSUI)

القيمة السوقية الحالية لـ xSUI هي $ 3.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XSUI يبلغ 1.45M، مع إجمالي عرض 1450000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.62M.