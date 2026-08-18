سعر XCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع XCoin (BEXC) اليوم هو $ 0.354502، مع تغير بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEXC الحالي إلى USD هو $ 0.354502 لكل BEXC.

يحتل XCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 248,253، مع عرض متداول قدره 700.29K BEXC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEXC بين $ 0.353495 (أدنى) و$ 0.358244 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.371225، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.192869.

على المدى القصير، تحرك BEXC بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و+1.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 555.13K.

معلومات سوق XCoin (BEXC)

القيمة السوقية $ 248.25K$ 248.25K $ 248.25K الحجم (24 ساعة) $ 555.13K$ 555.13K $ 555.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.18M$ 53.18M $ 53.18M إمداد دورة التداول 700.29K 700.29K 700.29K إجمالي العرض 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ XCoin هي $ 248.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 555.13K. العرض المتداول لـ BEXC يبلغ 700.29K، مع إجمالي عرض 150000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.18M.