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سعر X2Y2 (X2Y2) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 373.67K . يتم تحديث سعر X2Y2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق X2Y2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر X2Y2 خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 377.61M

أداء سعر X2Y2 (X2Y2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر X2Y2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر X2Y2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر X2Y2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر X2Y2 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.95% 30 يوم $ 0 -44.13% 60 يوم $ 0 -60.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر X2Y2 (X2Y2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر X2Y2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00103635$ 0.00103635 $ 0.00103635 عالية طوال الوقت $ 4.14$ 4.14 $ 4.14 تغير السعر (1 ساعة) -1.65% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -1.53%

معلومات سوق X2Y2 (X2Y2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: