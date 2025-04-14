سعر X2Y2 (X2Y2)
سعر X2Y2 (X2Y2) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 373.67K. يتم تحديث سعر X2Y2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق X2Y2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر X2Y2 خلال اليوم هو -1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 377.61M
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خلال اليوم، كان سعر X2Y2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر X2Y2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر X2Y2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر X2Y2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.95%
|30 يوم
|$ 0
|-44.13%
|60 يوم
|$ 0
|-60.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر X2Y2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.65%
-1.95%
-1.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits
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