معلومات سعر WrongCoin (WRONG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.68% تغير السعر (7 أيام) -22.14% تغير السعر (7 أيام) -22.14%

سعر WrongCoin (WRONG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WRONG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWRONG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WRONG -- على مدار الساعة الماضية، -2.68% على مدار 24 ساعة، و -22.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WrongCoin (WRONG)

القيمة السوقية $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K إمداد دورة التداول 999.78M 999.78M 999.78M إجمالي العرض 999,776,516.804542 999,776,516.804542 999,776,516.804542

القيمة السوقية الحالية لـ WrongCoin هي $ 9.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WRONG يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999776516.804542. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.22K.