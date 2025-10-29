معلومات سعر Wrapped TAC (WTAC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00471822 24 ساعة مرتفع $ 0.00520755 عالية طوال الوقت $ 0.0173277 أدنى سعر $ 0.00423194 تغير السعر (1 ساعة) +1.72% تغير السعر (1يوم) -4.06% تغير السعر (7 أيام) +6.84%

سعر Wrapped TAC (WTAC) في الوقت الحقيقي هو $0.00492089. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WTAC بين أدنى سعر $ 0.00471822 وأعلى سعر $ 0.00520755، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWTAC على الإطلاق هو $ 0.0173277، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00423194.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WTAC +1.72% على مدار الساعة الماضية، -4.06% على مدار 24 ساعة، و +6.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped TAC (WTAC)

القيمة السوقية $ 1.33M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.33M إمداد دورة التداول 269.43M إجمالي العرض 269,428,126.654019

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped TAC هي $ 1.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WTAC يبلغ 269.43M، مع إجمالي عرض 269428126.654019. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.33M.