سعر Wrapped POL (WPOL)
سعر Wrapped POL (WPOL) المباشر لليوم هو USD 0.456946. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WPOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped POL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.56M
- تغيير سعر Wrapped POL خلال اليوم هو +0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped POL مقابل USD هو $ +0.0030706 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped POL مقابل USD هو $ -0.1185819650 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped POL مقابل USD هو $ +0.0696101483 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped POL مقابل USD هو $ +0.08144771830377826 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0030706
|+0.68%
|30 يوم
|$ -0.1185819650
|-25.95%
|60 يوم
|$ +0.0696101483
|+15.23%
|90 يوم
|$ +0.08144771830377826
|+21.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped POL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
+0.68%
-10.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped Matic on Polygon (PoS) chain.
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