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سعر Wrapped POL (WPOL) المباشر لليوم هو USD 0.456946 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WPOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped POL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.56M - تغيير سعر Wrapped POL خلال اليوم هو +0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped POL (WPOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped POL مقابل USD هو $ +0.0030706 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped POL مقابل USD هو $ -0.1185819650 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped POL مقابل USD هو $ +0.0696101483 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped POL مقابل USD هو $ +0.08144771830377826 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0030706 +0.68% 30 يوم $ -0.1185819650 -25.95% 60 يوم $ +0.0696101483 +15.23% 90 يوم $ +0.08144771830377826 +21.69%

تحليل سعر Wrapped POL (WPOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped POL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.450291$ 0.450291 $ 0.450291 24 ساعة مرتفع $ 0.463773$ 0.463773 $ 0.463773 عالية طوال الوقت $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +0.68% تغير السعر (7 أيام) -10.70%

معلومات سوق Wrapped POL (WPOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: