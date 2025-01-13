سعر Wrapped ETC (WETC)
سعر Wrapped ETC (WETC) المباشر لليوم هو USD 25.46. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WETC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped ETC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 354.05
- تغيير سعر Wrapped ETC خلال اليوم هو -1.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped ETC مقابل USD هو $ -0.31749861319821 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ETC مقابل USD هو $ -6.6260235580 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ETC مقابل USD هو $ +3.4181501220 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ETC مقابل USD هو $ +6.11498218746437 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.31749861319821
|-1.23%
|30 يوم
|$ -6.6260235580
|-26.02%
|60 يوم
|$ +3.4181501220
|+13.43%
|90 يوم
|$ +6.11498218746437
|+31.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ETC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-1.23%
-8.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped Ether (WETC) is a tokenized version of Ethereum Classic's ETC asset. This is an ERC20 tokenized version of ETC for swapping ETC with other ERC20 tokens in the ETC Swap protocol and other DeFi protocols on EthereumClassic.com. WETC is an open source, non-custodial contract that has been audited and running for many years.
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