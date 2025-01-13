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سعر Wrapped ETC (WETC) المباشر لليوم هو USD 25.46 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WETC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ETC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 354.05 - تغيير سعر Wrapped ETC خلال اليوم هو -1.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ETC (WETC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ETC مقابل USD هو $ -0.31749861319821 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ETC مقابل USD هو $ -6.6260235580 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ETC مقابل USD هو $ +3.4181501220 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ETC مقابل USD هو $ +6.11498218746437 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.31749861319821 -1.23% 30 يوم $ -6.6260235580 -26.02% 60 يوم $ +3.4181501220 +13.43% 90 يوم $ +6.11498218746437 +31.61%

تحليل سعر Wrapped ETC (WETC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ETC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 24.43$ 24.43 $ 24.43 24 ساعة مرتفع $ 25.84$ 25.84 $ 25.84 عالية طوال الوقت $ 1,559.11$ 1,559.11 $ 1,559.11 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -1.23% تغير السعر (7 أيام) -8.56%

معلومات سوق Wrapped ETC (WETC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: