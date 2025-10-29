معلومات سعر Wrapped Elephant (WELEPHANT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00523549 $ 0.00523549 $ 0.00523549 24 ساعة منخفض $ 0.00560604 $ 0.00560604 $ 0.00560604 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00523549$ 0.00523549 $ 0.00523549 24 ساعة مرتفع $ 0.00560604$ 0.00560604 $ 0.00560604 عالية طوال الوقت $ 0.00642276$ 0.00642276 $ 0.00642276 أدنى سعر $ 0.00465357$ 0.00465357 $ 0.00465357 تغير السعر (1 ساعة) -2.07% تغير السعر (1يوم) -5.59% تغير السعر (7 أيام) +0.19% تغير السعر (7 أيام) +0.19%

سعر Wrapped Elephant (WELEPHANT) في الوقت الحقيقي هو $0.00525176. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WELEPHANT بين أدنى سعر $ 0.00523549 وأعلى سعر $ 0.00560604، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWELEPHANT على الإطلاق هو $ 0.00642276، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00465357.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WELEPHANT -2.07% على مدار الساعة الماضية، -5.59% على مدار 24 ساعة، و +0.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Elephant (WELEPHANT)

القيمة السوقية $ 168.50K$ 168.50K $ 168.50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 168.50K$ 168.50K $ 168.50K إمداد دورة التداول 32.08M 32.08M 32.08M إجمالي العرض 32,083,847.41380668 32,083,847.41380668 32,083,847.41380668

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Elephant هي $ 168.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WELEPHANT يبلغ 32.08M، مع إجمالي عرض 32083847.41380668. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 168.50K.