سعر Wrapped Elephant المباشر اليوم هو 0.00525176 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WELEPHANT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد.

المزيد عن WELEPHANT

معلومات سعر WELEPHANT

الموقع الرسمي لـ WELEPHANT

اقتصاد توكن WELEPHANT

توقعات سعر WELEPHANT

شعار Wrapped Elephant

سعر Wrapped Elephant (WELEPHANT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WELEPHANT إلى USD:

$0.00525176
$0.00525176$0.00525176
-5.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wrapped Elephant (WELEPHANT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:22:45 (UTC+8)

معلومات سعر Wrapped Elephant (WELEPHANT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00523549
$ 0.00523549$ 0.00523549
24 ساعة منخفض
$ 0.00560604
$ 0.00560604$ 0.00560604
24 ساعة مرتفع

$ 0.00523549
$ 0.00523549$ 0.00523549

$ 0.00560604
$ 0.00560604$ 0.00560604

$ 0.00642276
$ 0.00642276$ 0.00642276

$ 0.00465357
$ 0.00465357$ 0.00465357

-2.07%

-5.59%

+0.19%

+0.19%

سعر Wrapped Elephant (WELEPHANT) في الوقت الحقيقي هو $0.00525176. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WELEPHANT بين أدنى سعر $ 0.00523549 وأعلى سعر $ 0.00560604، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWELEPHANT على الإطلاق هو $ 0.00642276، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00465357.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WELEPHANT -2.07% على مدار الساعة الماضية، -5.59% على مدار 24 ساعة، و +0.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Elephant (WELEPHANT)

$ 168.50K
$ 168.50K$ 168.50K

--
----

$ 168.50K
$ 168.50K$ 168.50K

32.08M
32.08M 32.08M

32,083,847.41380668
32,083,847.41380668 32,083,847.41380668

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Elephant هي $ 168.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WELEPHANT يبلغ 32.08M، مع إجمالي عرض 32083847.41380668. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 168.50K.

سجل سعر Wrapped Elephant (WELEPHANT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Elephant مقابل USD هو $ -0.000311106242827665 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Elephant مقابل USD هو $ +0.0001374973 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Elephant مقابل USD هو $ -0.0000308756 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Elephant مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000311106242827665-5.59%
30 يوم$ +0.0001374973+2.62%
60 يوم$ -0.0000308756-0.58%
90 يوم$ 0--

ما هو Wrapped Elephant ( WELEPHANT )

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Wrapped Elephant (WELEPHANT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Wrapped Elephant (USD)

كم ستكون قيمة Wrapped Elephant (WELEPHANT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Wrapped Elephant (WELEPHANT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Wrapped Elephant.

تحقق الآن من توقعات سعر Wrapped Elephant!

عملة WELEPHANT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Wrapped Elephant (WELEPHANT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Wrapped Elephant (WELEPHANT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WELEPHANT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Wrapped Elephant (WELEPHANT)

كم يساوي Wrapped Elephant (WELEPHANT) اليوم؟
سعر WELEPHANT المباشر في USD هو USD 0.00525176، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WELEPHANT إلى USD الحالي؟
سعر WELEPHANT إلى USD الحالي هو $ 0.00525176. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Wrapped Elephant ؟
القيمة السوقية لعملة WELEPHANT هي $ 168.50K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WELEPHANT؟
العرض المتداول لتوكن WELEPHANT هو 32.08M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WELEPHANT؟
حقق WELEPHANT سعرًا قياسيًا قدره 0.00642276 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WELEPHANT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00465357 WELEPHANT.
ما هو حجم تداول WELEPHANT؟
حجم تداول WELEPHANT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WELEPHANT هذا العام؟
قد يرتفع WELEPHANT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WELEPHANT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:22:45 (UTC+8)

