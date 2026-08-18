سعر Wrapped Electroneum اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Electroneum (WETN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WETN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WETN.

يحتل Wrapped Electroneum حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,812، مع عرض متداول قدره 58.28M WETN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WETN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00449377، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WETN بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-3.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 113.87.

معلومات سوق Wrapped Electroneum (WETN)

القيمة السوقية $ 41.81K$ 41.81K $ 41.81K الحجم (24 ساعة) $ 113.87$ 113.87 $ 113.87 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.81K$ 41.81K $ 41.81K إمداد دورة التداول 58.28M 58.28M 58.28M إجمالي العرض 58,277,757.6616423 58,277,757.6616423 58,277,757.6616423

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Electroneum هي $ 41.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 113.87. العرض المتداول لـ WETN يبلغ 58.28M، مع إجمالي عرض 58277757.6616423. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.81K.