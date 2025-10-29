معلومات سعر Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 4,067.53 $ 4,067.53 $ 4,067.53 24 ساعة منخفض $ 4,369.22 $ 4,369.22 $ 4,369.22 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 4,067.53$ 4,067.53 $ 4,067.53 24 ساعة مرتفع $ 4,369.22$ 4,369.22 $ 4,369.22 عالية طوال الوقت $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 أدنى سعر $ 3,674.28$ 3,674.28 $ 3,674.28 تغير السعر (1 ساعة) +0.82% تغير السعر (1يوم) -3.46% تغير السعر (7 أيام) +4.71% تغير السعر (7 أيام) +4.71%

سعر Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) في الوقت الحقيقي هو $4,184.64. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WABASWETH بين أدنى سعر $ 4,067.53 وأعلى سعر $ 4,369.22، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWABASWETH على الإطلاق هو $ 7,104.16، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,674.28.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WABASWETH +0.82% على مدار الساعة الماضية، -3.46% على مدار 24 ساعة، و +4.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

القيمة السوقية $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M إمداد دورة التداول 255.40 255.40 255.40 إجمالي العرض 255.3968252725396 255.3968252725396 255.3968252725396

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Base WETH هي $ 1.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WABASWETH يبلغ 255.40، مع إجمالي عرض 255.3968252725396. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.07M.