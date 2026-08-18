سعر Wrapped 3ULL اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped 3ULL (W3ULL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل W3ULL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل W3ULL.

يحتل Wrapped 3ULL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 330,125، مع عرض متداول قدره 4.38B W3ULL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول W3ULL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك W3ULL بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و-5.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wrapped 3ULL (W3ULL)

القيمة السوقية $ 330.13K$ 330.13K $ 330.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 330.13K$ 330.13K $ 330.13K إمداد دورة التداول 4.38B 4.38B 4.38B إجمالي العرض 4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped 3ULL هي $ 330.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ W3ULL يبلغ 4.38B، مع إجمالي عرض 4382626918.311758. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 330.13K.