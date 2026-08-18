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سعر Wrapped 3ULL المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ W3ULL هي 330,125 USD. تابع تحديثات أسعار W3ULL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Wrapped 3ULL المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ W3ULL هي 330,125 USD. تابع تحديثات أسعار W3ULL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن W3ULL

معلومات سعر W3ULL

ما هو W3ULL

الموقع الرسمي لـ W3ULL

اقتصاد توكن W3ULL

توقعات سعر W3ULL

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تعلم

شعار Wrapped 3ULL

سعر Wrapped 3ULL (W3ULL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 W3ULL إلى USD:

$0.00007533
$0.00007533$0.00007533
-0.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wrapped 3ULL (W3ULL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:02:55 (UTC+8)

سعر Wrapped 3ULL اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped 3ULL (W3ULL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل W3ULL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل W3ULL.

يحتل Wrapped 3ULL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 330,125، مع عرض متداول قدره 4.38B W3ULL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول W3ULL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك W3ULL بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و-5.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Wrapped 3ULL (W3ULL)

$ 330.13K
$ 330.13K$ 330.13K

--
----

$ 330.13K
$ 330.13K$ 330.13K

4.38B
4.38B 4.38B

4,382,626,918.311758
4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped 3ULL هي $ 330.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ W3ULL يبلغ 4.38B، مع إجمالي عرض 4382626918.311758. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 330.13K.

سجل سعر Wrapped 3ULL بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

-0.87%

-5.60%

-5.60%

سجل سعر Wrapped 3ULL (W3ULL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped 3ULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped 3ULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped 3ULL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped 3ULL مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.87%
30 يوم$ 0-24.06%
60 يوم$ 0-23.13%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Wrapped 3ULL

Wrapped 3ULL (W3ULL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف W3ULL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWrapped 3ULL (W3ULL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped 3ULL نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Wrapped 3ULL الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار W3ULL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wrapped 3ULL.

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المصدر Wrapped 3ULL (W3ULL)

الموقع الرسمي

الفئة :

Avalanche EcosystemWrapped-Tokens

نبذة عن Wrapped 3ULL

ما هو السعر الحالي لـ Wrapped 3ULL؟

يبلغ سعر Wrapped 3ULL $، ويشهد تغيّرًا بنسبة -0.87% اليوم.

ما مدى سرعة نمو مجتمع W3ULL؟

يوجد حاليًا -- من المحتفظين، وغالبًا ما تشير الزيادة في هذا العدد إلى ارتفاع معدل التبني، وتوسع المجتمعات، وتفاعل أكبر في الشبكة.

كيف يؤثر الطلب على سعر Wrapped 3ULL؟

يتأثر الطلب بحالات الاستخدام والظروف السوقية ومشاعر المستثمرين ودوره في قطاع Wrapped-Tokens,Avalanche Ecosystem. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى تسريع حركة الأسعار خلال فترات ارتفاع حجم التداول.

ما هو حجم تداول W3ULL اليوم؟

بلغ حجم التداول $--، مما يدل على مشاركة نشطة وسيولة سوقية صحية.

كيف يقارن W3ULL بأدائه التاريخي؟

يبلغ سعره الأعلى على الإطلاق (ATH) $، ويبلغ سعره الأدنى على الإطلاق (ATL) $، مما يوفر سياقًا حول دورات الأداء السابقة.

كم عدد الرموز المميزة المتداولة؟

هناك 4382626918.311758 رمز مميز متداول، مما يؤثر على توافره ورأس ماله السوقي وتقييمه على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wrapped 3ULL

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:02:55 (UTC+8)

تحديثات Wrapped 3ULL (W3ULL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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