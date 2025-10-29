معلومات سعر Wrapped 0G (W0G) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 24 ساعة منخفض $ 1.69 $ 1.69 $ 1.69 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 24 ساعة مرتفع $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 عالية طوال الوقت $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 أدنى سعر $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.91% تغير السعر (7 أيام) -15.76% تغير السعر (7 أيام) -15.76%

سعر Wrapped 0G (W0G) في الوقت الحقيقي هو $1.54. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول W0G بين أدنى سعر $ 1.52 وأعلى سعر $ 1.69، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـW0G على الإطلاق هو $ 3.31، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.52.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير W0G -0.00% على مدار الساعة الماضية، -2.91% على مدار 24 ساعة، و -15.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped 0G (W0G)

القيمة السوقية $ 18.69M$ 18.69M $ 18.69M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.69M$ 18.69M $ 18.69M إمداد دورة التداول 12.14M 12.14M 12.14M إجمالي العرض 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped 0G هي $ 18.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ W0G يبلغ 12.14M، مع إجمالي عرض 12139349.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.69M.