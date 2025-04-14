سعر Woof (WOOF)
سعر Woof (WOOF) المباشر لليوم هو USD 0.00238913. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M. يتم تحديث سعر WOOF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Woof الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Woof خلال اليوم هو -7.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 469.43M
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خلال اليوم، كان سعر Woof مقابل USD هو $ -0.000205011083813194 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Woof مقابل USD هو $ -0.0013443856 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Woof مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Woof مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000205011083813194
|-7.90%
|30 يوم
|$ -0.0013443856
|-56.27%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Woof: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
-7.90%
+21.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide.
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