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سعر Woof (WOOF) المباشر لليوم هو USD 0.00238913 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M . يتم تحديث سعر WOOF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Woof الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Woof خلال اليوم هو -7.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 469.43M

أداء سعر Woof (WOOF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Woof مقابل USD هو $ -0.000205011083813194 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Woof مقابل USD هو $ -0.0013443856 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Woof مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Woof مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000205011083813194 -7.90% 30 يوم $ -0.0013443856 -56.27% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Woof (WOOF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Woof: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00228273$ 0.00228273 $ 0.00228273 24 ساعة مرتفع $ 0.00261419$ 0.00261419 $ 0.00261419 عالية طوال الوقت $ 0.01513324$ 0.01513324 $ 0.01513324 تغير السعر (1 ساعة) +0.67% تغير السعر (1يوم) -7.90% تغير السعر (7 أيام) +21.17%

معلومات سوق Woof (WOOF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: