سعر Welshcorgicoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Welshcorgicoin (WELSH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WELSH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WELSH.

يحتل Welshcorgicoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 272,861، مع عرض متداول قدره 10.00B WELSH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WELSH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01459271، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WELSH بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و-8.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Welshcorgicoin (WELSH)

القيمة السوقية $ 272.86K$ 272.86K $ 272.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 272.86K$ 272.86K $ 272.86K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Welshcorgicoin هي $ 272.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WELSH يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 272.86K.