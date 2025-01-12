سعر WeeDE ($WEEDE)
سعر WeeDE ($WEEDE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 645.24K. يتم تحديث سعر $WEEDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WeeDE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 354.96
- تغيير سعر WeeDE خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر WeeDE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WeeDE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WeeDE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WeeDE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.06%
|30 يوم
|$ 0
|-68.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WeeDE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.06%
-48.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
JaWeeDE Introduction A pioneer in decentralized finance and the legal cannabis industry in Germany, providing a platform for consumers, members, & crypto enthusiasts to participate in the growing cannabis ecosystem from anywhere in the world. Vision Create a vibrant, community-driven cannabis ecosystem where members, stakeholders, and $WeeDE token owners can participate and benefit from the emerging German Cannabis Industry's growth with future expansion plans throughout Europe. Key Components $WeeDE token, Grow-Ops, Compassion Clubs & BoeFam Wellness CBD products marketed throughout Germany for a unique customer experience that promotes transparency, accessibility, and affordability in the cannabis industry.
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