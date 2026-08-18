سعر Warplet اليوم

السعر المباشر لمشروع Warplet (WARP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WARP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WARP.

يحتل Warplet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 61,867، مع عرض متداول قدره 86.49B WARP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WARP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WARP بمقدار +3.80% خلال الساعة الماضية و+5.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Warplet (WARP)

القيمة السوقية $ 61.87K$ 61.87K $ 61.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.53K$ 71.53K $ 71.53K إمداد دورة التداول 86.49B 86.49B 86.49B إجمالي العرض 86,488,472,238.74919 86,488,472,238.74919 86,488,472,238.74919

القيمة السوقية الحالية لـ Warplet هي $ 61.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WARP يبلغ 86.49B، مع إجمالي عرض 86488472238.74919. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.53K.