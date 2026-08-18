سعر Warped اليوم

السعر المباشر لمشروع Warped (WARPED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WARPED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WARPED.

يحتل Warped حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 577,095، مع عرض متداول قدره 9.24B WARPED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WARPED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0033147، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WARPED بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-0.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Warped (WARPED)

القيمة السوقية $ 577.10K$ 577.10K $ 577.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 577.10K$ 577.10K $ 577.10K إمداد دورة التداول 9.24B 9.24B 9.24B إجمالي العرض 9,238,134,118.0 9,238,134,118.0 9,238,134,118.0

القيمة السوقية الحالية لـ Warped هي $ 577.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WARPED يبلغ 9.24B، مع إجمالي عرض 9238134118.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 577.10K.