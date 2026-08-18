سعر VK Token اليوم

السعر المباشر لمشروع VK Token (VK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VK.

يحتل VK Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 960,758، مع عرض متداول قدره 28.00B VK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق VK Token (VK)

القيمة السوقية $ 960.76K$ 960.76K $ 960.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 960.76K$ 960.76K $ 960.76K إمداد دورة التداول 28.00B 28.00B 28.00B إجمالي العرض 28,000,000,000.0 28,000,000,000.0 28,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VK Token هي $ 960.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VK يبلغ 28.00B، مع إجمالي عرض 28000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 960.76K.