سعر Versa اليوم

السعر المباشر لمشروع Versa (VERSA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VERSA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VERSA.

يحتل Versa حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,361، مع عرض متداول قدره 100.00B VERSA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VERSA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VERSA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Versa (VERSA)

القيمة السوقية $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Versa هي $ 21.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VERSA يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.36K.