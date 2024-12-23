سعر UTU Coin (UTU)
سعر UTU Coin (UTU) المباشر لليوم هو USD 0.00379027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M. يتم تحديث سعر UTU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UTU Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.71
- تغيير سعر UTU Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 293.92M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UTU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UTU.
خلال اليوم، كان سعر UTU Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UTU Coin مقابل USD هو $ -0.0002718313 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UTU Coin مقابل USD هو $ +0.0103781303 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UTU Coin مقابل USD هو $ -0.000547442887098572 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002718313
|-7.17%
|60 يوم
|$ +0.0103781303
|+273.81%
|90 يوم
|$ -0.000547442887098572
|-12.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UTU Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+378.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 UTU إلى AUD
A$0.0060265293
|1 UTU إلى GBP
￡0.0029943133
|1 UTU إلى EUR
€0.0036007565
|1 UTU إلى USD
$0.00379027
|1 UTU إلى MYR
RM0.0170183123
|1 UTU إلى TRY
₺0.1333796013
|1 UTU إلى JPY
¥0.5934046712
|1 UTU إلى RUB
₽0.3899050749
|1 UTU إلى INR
₹0.3223245608
|1 UTU إلى IDR
Rp61.1333785381
|1 UTU إلى PHP
₱0.2222235301
|1 UTU إلى EGP
￡E.0.1926215214
|1 UTU إلى BRL
R$0.0230069389
|1 UTU إلى CAD
C$0.0054200861
|1 UTU إلى BDT
৳0.4510042273
|1 UTU إلى NGN
₦5.8582034093
|1 UTU إلى UAH
₴0.1582816752
|1 UTU إلى VES
Bs0.19330377
|1 UTU إلى PKR
Rs1.0505112332
|1 UTU إلى KZT
₸1.9823491127
|1 UTU إلى THB
฿0.1299683583
|1 UTU إلى TWD
NT$0.1239039263
|1 UTU إلى CHF
Fr0.0033733403
|1 UTU إلى HKD
HK$0.0294503979
|1 UTU إلى MAD
.د.م0.0379785054