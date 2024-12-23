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سعر UTU Coin (UTU) المباشر لليوم هو USD 0.00379027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M . يتم تحديث سعر UTU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UTU Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.71 - تغيير سعر UTU Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 293.92M

أداء سعر UTU Coin (UTU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UTU Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UTU Coin مقابل USD هو $ -0.0002718313 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UTU Coin مقابل USD هو $ +0.0103781303 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UTU Coin مقابل USD هو $ -0.000547442887098572 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0002718313 -7.17% 60 يوم $ +0.0103781303 +273.81% 90 يوم $ -0.000547442887098572 -12.62%

تحليل سعر UTU Coin (UTU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UTU Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.221291$ 0.221291 $ 0.221291 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +378.61%

معلومات سوق UTU Coin (UTU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: