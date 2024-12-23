سعر uTON (UTON)
سعر uTON (UTON) المباشر لليوم هو USD 5.3. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.57M. يتم تحديث سعر UTON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق uTON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 392.61
- تغيير سعر uTON خلال اليوم هو +1.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.12M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UTON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UTON.
خلال اليوم، كان سعر uTON مقابل USD هو $ +0.059553 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر uTON مقابل USD هو $ +0.0372621800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر uTON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر uTON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.059553
|+1.14%
|30 يوم
|$ +0.0372621800
|+0.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر uTON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
+1.14%
-16.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 UTON إلى AUD
A$8.427
|1 UTON إلى GBP
￡4.187
|1 UTON إلى EUR
€5.035
|1 UTON إلى USD
$5.3
|1 UTON إلى MYR
RM23.797
|1 UTON إلى TRY
₺186.56
|1 UTON إلى JPY
¥828.867
|1 UTON إلى RUB
₽544.681
|1 UTON إلى INR
₹450.447
|1 UTON إلى IDR
Rp85,483.859
|1 UTON إلى PHP
₱310.58
|1 UTON إلى EGP
￡E.269.611
|1 UTON إلى BRL
R$32.224
|1 UTON إلى CAD
C$7.579
|1 UTON إلى BDT
৳630.753
|1 UTON إلى NGN
₦8,204.294
|1 UTON إلى UAH
₴221.381
|1 UTON إلى VES
Bs270.3
|1 UTON إلى PKR
Rs1,469.319
|1 UTON إلى KZT
₸2,771.953
|1 UTON إلى THB
฿181.578
|1 UTON إلى TWD
NT$172.886
|1 UTON إلى CHF
Fr4.717
|1 UTON إلى HKD
HK$41.181
|1 UTON إلى MAD
.د.م53.106