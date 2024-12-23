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سعر USDa (USDA) المباشر لليوم هو USD 0.995697 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.89M . يتم تحديث سعر USDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USDa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 593.29K - تغيير سعر USDa خلال اليوم هو -0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 184.87M

أداء سعر USDa (USDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDa مقابل USD هو $ -0.0031461696102033 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USDa مقابل USD هو $ -0.0038333338 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USDa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USDa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0031461696102033 -0.31% 30 يوم $ -0.0038333338 -0.38% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USDa (USDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995009$ 0.995009 $ 0.995009 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -0.31% تغير السعر (7 أيام) -0.44%

معلومات سوق USDa (USDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: