سعر USDa (USDA)
سعر USDa (USDA) المباشر لليوم هو USD 0.995697. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.89M. يتم تحديث سعر USDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 593.29K
- تغيير سعر USDa خلال اليوم هو -0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 184.87M
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خلال اليوم، كان سعر USDa مقابل USD هو $ -0.0031461696102033 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDa مقابل USD هو $ -0.0038333338 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0031461696102033
|-0.31%
|30 يوم
|$ -0.0038333338
|-0.38%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-0.31%
-0.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community.
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