سعر USAcoin (USACOIN)
سعر USAcoin (USACOIN) المباشر لليوم هو USD 0.04566559. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 958.97K. يتم تحديث سعر USACOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USAcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 277.05K
- تغيير سعر USAcoin خلال اليوم هو +24.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر USAcoin مقابل USD هو $ +0.00900532 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USAcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USAcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USAcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00900532
|+24.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USAcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+24.56%
+56.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing USAcoin ($USACOIN): The Ultimate Ethereum Memecoin! What if the U.S. didn’t need a Bitcoin strategic reserve? Enter USAcoin ($USACOIN)—a revolutionary Ethereum-based memecoin with big ambitions. Like Bitcoin, USAcoin boasts a capped supply of 21 million tokens, but that’s where the similarities end. Built with an upgraded blockchain, USAcoin isn’t just another token. It’s designed to be fast, scalable, and actually viable for payments—bridging the gap between fun and functionality. Whether you're holding for the memes or betting on its payment utility, USAcoin has something for everyone. Let’s rewrite the future of decentralized finance and show the world what America can do. Together, to the moon and beyond! Hold strong. Believe in USAcoin. USAcoin | Ethereum Memecoin | Crypto Revolution
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