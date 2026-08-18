سعر UpRock اليوم

السعر المباشر لمشروع UpRock (UPT) اليوم هو $ 0.00241912، مع تغير بنسبة 1.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UPT الحالي إلى USD هو $ 0.00241912 لكل UPT.

يحتل UpRock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 524,471، مع عرض متداول قدره 216.80M UPT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UPT بين $ 0.00235469 (أدنى) و$ 0.00243928 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03765864، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00154873.

على المدى القصير، تحرك UPT بمقدار +0.98% خلال الساعة الماضية و+3.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.18K.

معلومات سوق UpRock (UPT)

القيمة السوقية $ 524.47K$ 524.47K $ 524.47K الحجم (24 ساعة) $ 3.18K$ 3.18K $ 3.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M إمداد دورة التداول 216.80M 216.80M 216.80M إجمالي العرض 974,097,095.3507708 974,097,095.3507708 974,097,095.3507708

القيمة السوقية الحالية لـ UpRock هي $ 524.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.18K. العرض المتداول لـ UPT يبلغ 216.80M، مع إجمالي عرض 974097095.3507708. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.36M.