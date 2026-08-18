سعر Underly اليوم

السعر المباشر لمشروع Underly (UND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UND.

يحتل Underly حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,858.81، مع عرض متداول قدره 100.00B UND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UND بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UND بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-1.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Underly (UND)

القيمة السوقية $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Underly هي $ 11.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UND يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.86K.