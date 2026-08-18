سعر UBXS اليوم

السعر المباشر لمشروع UBXS (UBXS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UBXS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UBXS.

يحتل UBXS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38,266، مع عرض متداول قدره 82.90M UBXS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UBXS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.618556، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UBXS بمقدار -0.25% خلال الساعة الماضية و-0.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.08.

معلومات سوق UBXS (UBXS)

القيمة السوقية $ 38.27K$ 38.27K $ 38.27K الحجم (24 ساعة) $ 14.08$ 14.08 $ 14.08 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.27K$ 38.27K $ 38.27K إمداد دورة التداول 82.90M 82.90M 82.90M إجمالي العرض 82,899,945.585841 82,899,945.585841 82,899,945.585841

القيمة السوقية الحالية لـ UBXS هي $ 38.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.08. العرض المتداول لـ UBXS يبلغ 82.90M، مع إجمالي عرض 82899945.585841. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.27K.