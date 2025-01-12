سعر Typen (TYPEN)
سعر Typen (TYPEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.37K. يتم تحديث سعر TYPEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Typen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.93K
- تغيير سعر Typen خلال اليوم هو -28.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 969.12M
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خلال اليوم، كان سعر Typen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Typen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Typen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Typen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-28.73%
|30 يوم
|$ 0
|-79.81%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Typen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.53%
-28.73%
-22.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Typen is Crynode's first MVP AI Agent designed to interact with both people and other AI agents. It leverages a combination of state-of-the-art AI models and advanced machine learning techniques to think, analyze, and navigate the Solana blockchain. Typen’s architecture is custom-built and advanced, setting it apart from starter frameworks like Eliza (ai16z), as shown by the depth of his responses. He’s built for head-to-head competition with shallow AIs like $goat (Terminal of Truths), aiming to provide real value rather than just entertainment. Typen represents the first pillar of Crynode's long-term vision: a future where high-quality AIs cooperate with humans to create sustainable, long-term wealth.
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