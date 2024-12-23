سعر Tyler (TYLER)
سعر Tyler (TYLER) المباشر لليوم هو USD 0.05073. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.07M. يتم تحديث سعر TYLER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tyler الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.36K
- تغيير سعر Tyler خلال اليوم هو +3.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Tyler مقابل USD هو $ +0.00171521 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tyler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tyler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tyler مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00171521
|+3.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tyler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.07%
+3.50%
-49.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What's up man, I'm Tyler. I'm the most based token you'll find on the block right now. Some know me as the fictional legendary character from Fatt Murie's Guys' Club comic. Stick around and you'll see that there's more than what meets the eye at first glance. These days I'm chillin' on the BASE blockchain, which I'm a big fan of tbh. Some have started calling me the red mascot of the chain, and I can run with that. Not much too it, buddy. I'm the red mascot of the blue chain. Also, I'm a big fan of red apples 🍎
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