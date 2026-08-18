سعر TRUST AI اليوم

السعر المباشر لمشروع TRUST AI (TRT) اليوم هو $ 0.00821934، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRT الحالي إلى USD هو $ 0.00821934 لكل TRT.

يحتل TRUST AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,233، مع عرض متداول قدره 3.80M TRT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00549519.

على المدى القصير، تحرك TRT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 74.05.

معلومات سوق TRUST AI (TRT)

القيمة السوقية $ 31.23K$ 31.23K $ 31.23K الحجم (24 ساعة) $ 74.05$ 74.05 $ 74.05 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K إمداد دورة التداول 3.80M 3.80M 3.80M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TRUST AI هي $ 31.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 74.05. العرض المتداول لـ TRT يبلغ 3.80M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 172.61K.