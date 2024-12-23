سعر TROPPY (TROPPY)
سعر TROPPY (TROPPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 714.05K. يتم تحديث سعر TROPPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TROPPY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.34K
- تغيير سعر TROPPY خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر TROPPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TROPPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TROPPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TROPPY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TROPPY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.11%
-48.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This Is a community driven project with Aims On a Pepe/Brett like experience. TROPPY Empowers the Blue Frog Narrative Along with $Brett,$Groggo & $BeBe and also gives a balance to the Matt Furie frogs making it even with 4 blue frogs and 4 green frogs from the books by Matt Furie. TROPPY & ACID TOAD are the Trippy Blue and Green Pair from the book and they add a sense of Astonishment when you See Them they Are very eye catching which was one of the Reasons To create this cool frog Meme.
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