معلومات سعر TreesCoin (TREES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001914 $ 0.00001914 $ 0.00001914 24 ساعة منخفض $ 0.00002127 $ 0.00002127 $ 0.00002127 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001914$ 0.00001914 $ 0.00001914 24 ساعة مرتفع $ 0.00002127$ 0.00002127 $ 0.00002127 عالية طوال الوقت $ 0.00041468$ 0.00041468 $ 0.00041468 أدنى سعر $ 0.00000428$ 0.00000428 $ 0.00000428 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -9.00% تغير السعر (7 أيام) -27.09% تغير السعر (7 أيام) -27.09%

سعر TreesCoin (TREES) في الوقت الحقيقي هو $0.00001914. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TREES بين أدنى سعر $ 0.00001914 وأعلى سعر $ 0.00002127، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTREES على الإطلاق هو $ 0.00041468، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000428.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TREES +0.01% على مدار الساعة الماضية، -9.00% على مدار 24 ساعة، و -27.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TreesCoin (TREES)

القيمة السوقية $ 19.13K$ 19.13K $ 19.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.13K$ 19.13K $ 19.13K إمداد دورة التداول 999.27M 999.27M 999.27M إجمالي العرض 999,267,073.1985728 999,267,073.1985728 999,267,073.1985728

القيمة السوقية الحالية لـ TreesCoin هي $ 19.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TREES يبلغ 999.27M، مع إجمالي عرض 999267073.1985728. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.13K.