سعر Tokenised GBP اليوم

السعر المباشر لمشروع Tokenised GBP (TGBP) اليوم هو $ 1.35، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TGBP الحالي إلى USD هو $ 1.35 لكل TGBP.

يحتل Tokenised GBP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,887,063، مع عرض متداول قدره 20.59M TGBP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TGBP بين $ 1.35 (أدنى) و$ 1.36 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.86، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.3.

على المدى القصير، تحرك TGBP بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+0.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 38.57K.

معلومات سوق Tokenised GBP (TGBP)

القيمة السوقية $ 27.89M$ 27.89M $ 27.89M الحجم (24 ساعة) $ 38.57K$ 38.57K $ 38.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.89M$ 27.89M $ 27.89M إمداد دورة التداول 20.59M 20.59M 20.59M إجمالي العرض 20,591,639.35 20,591,639.35 20,591,639.35

القيمة السوقية الحالية لـ Tokenised GBP هي $ 27.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 38.57K. العرض المتداول لـ TGBP يبلغ 20.59M، مع إجمالي عرض 20591639.35. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.89M.