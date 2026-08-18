سعر TITAN اليوم

السعر المباشر لمشروع TITAN (TITAN) اليوم هو $ 0.01489464، مع تغير بنسبة 0.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TITAN الحالي إلى USD هو $ 0.01489464 لكل TITAN.

يحتل TITAN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 393,218، مع عرض متداول قدره 26.40M TITAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TITAN بين $ 0.01473632 (أدنى) و$ 0.01491412 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.269924، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01282001.

على المدى القصير، تحرك TITAN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-12.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.03.

معلومات سوق TITAN (TITAN)

القيمة السوقية $ 393.22K$ 393.22K $ 393.22K الحجم (24 ساعة) $ 67.03$ 67.03 $ 67.03 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 595.79K$ 595.79K $ 595.79K إمداد دورة التداول 26.40M 26.40M 26.40M إجمالي العرض 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TITAN هي $ 393.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.03. العرض المتداول لـ TITAN يبلغ 26.40M، مع إجمالي عرض 40000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 595.79K.