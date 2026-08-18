سعر Three Kingdoms اليوم

السعر المباشر لمشروع Three Kingdoms (3KDS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 3KDS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 3KDS.

يحتل Three Kingdoms حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 493,539، مع عرض متداول قدره 590.00M 3KDS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 3KDS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00133389، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 3KDS بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-1.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.00K.

معلومات سوق Three Kingdoms (3KDS)

القيمة السوقية $ 493.54K$ 493.54K $ 493.54K الحجم (24 ساعة) $ 4.00K$ 4.00K $ 4.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 836.51K$ 836.51K $ 836.51K إمداد دورة التداول 590.00M 590.00M 590.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Three Kingdoms هي $ 493.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.00K. العرض المتداول لـ 3KDS يبلغ 590.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 836.51K.