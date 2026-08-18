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سعر Three Kingdoms المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ 3KDS هي 493,539 USD. تابع تحديثات أسعار 3KDS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Three Kingdoms المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ 3KDS هي 493,539 USD. تابع تحديثات أسعار 3KDS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن 3KDS

معلومات سعر 3KDS

ما هو 3KDS

الموقع الرسمي لـ 3KDS

اقتصاد توكن 3KDS

توقعات سعر 3KDS

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شعار Three Kingdoms

سعر Three Kingdoms (3KDS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 3KDS إلى USD:

$0.00083653
$0.00083653$0.00083653
-2.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Three Kingdoms (3KDS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:02:55 (UTC+8)

سعر Three Kingdoms اليوم

السعر المباشر لمشروع Three Kingdoms (3KDS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 3KDS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 3KDS.

يحتل Three Kingdoms حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 493,539، مع عرض متداول قدره 590.00M 3KDS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 3KDS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00133389، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 3KDS بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-1.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.00K.

معلومات سوق Three Kingdoms (3KDS)

$ 493.54K
$ 493.54K$ 493.54K

$ 4.00K
$ 4.00K$ 4.00K

$ 836.51K
$ 836.51K$ 836.51K

590.00M
590.00M 590.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Three Kingdoms هي $ 493.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.00K. العرض المتداول لـ 3KDS يبلغ 590.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 836.51K.

سجل سعر Three Kingdoms بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00133389
$ 0.00133389$ 0.00133389

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-1.96%

-1.04%

-1.04%

سجل سعر Three Kingdoms (3KDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Three Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Three Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Three Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Three Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.96%
30 يوم$ 0+0.59%
60 يوم$ 0-10.99%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Three Kingdoms

Three Kingdoms (3KDS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 3KDS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThree Kingdoms (3KDS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Three Kingdoms نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Three Kingdoms الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 3KDS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Three Kingdoms.

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المصدر Three Kingdoms (3KDS)

الموقع الرسمي

الفئة :

BNB Chain EcosystemEntertainment

نبذة عن Three Kingdoms

ما هو تداول Three Kingdoms الآن؟

السعر الحالي: $، مع حركة سعرية بلغت -1.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هل يجذب 3KDS اهتمام المؤسسات؟

يمكن استنتاج مشاركة المؤسسات من ارتفاع حجم التداول ($--)، والاستقرار في السيولة، والأداء السعري المستدام على المدى الطويل مقارنةً بزملائه من فئة Entertainment,BNB Chain Ecosystem.

ما مدى سيولة سوق Three Kingdoms؟

إن درجة السيولة البالغة --/100 توحي بعمق سوقي قوي، مما يتيح تنفيذ الأوامر الكبيرة بكفاءة عبر البورصات.

ماذا تشير المعروض المتداول عن 3KDS؟

مع وجود 590000010.0 من الرموز، تؤثر ديناميكيات المعروض على التقييم على المدى الطويل، خاصةً خلال دورات تراكم أو توزيع المؤسسات.

كيف يقارن Three Kingdoms بذروته التاريخية؟

إن ذروته ATH البالغة $0.00133389 وذروته ATL البالغة $ توفران نقاط مرجعية لتقييم المخاطر من قبل المؤسسات.

ما مدى نشاط تداول Three Kingdoms اليوم؟

) سجل حجم تداول يومي بلغ $--، وهي مقياس مهم للمؤسسات عند تقييم استراتيجيات الدخول.

كيف يؤثر -- على اهتمام المؤسسات؟

) يمكن أن تؤثر استقرار -- وقابلية توسعها ونظامها البيئي للمطورين بشكل كبير على كيفية تقييم المستثمرين الكبار لجدوى Three Kingdoms على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Three Kingdoms

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:02:55 (UTC+8)

تحديثات Three Kingdoms (3KDS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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