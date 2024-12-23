احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر THALES مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر THALES.

سعر Thales (THALES) المباشر لليوم هو USD 0.190704 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.24M . يتم تحديث سعر THALES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Thales الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.33K - تغيير سعر Thales خلال اليوم هو -1.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 58.97M

أداء سعر Thales (THALES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thales مقابل USD هو $ -0.0025484397277315 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Thales مقابل USD هو $ -0.0743721380 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Thales مقابل USD هو $ -0.0283875299 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Thales مقابل USD هو $ -0.02195256049043394 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0025484397277315 -1.31% 30 يوم $ -0.0743721380 -38.99% 60 يوم $ -0.0283875299 -14.88% 90 يوم $ -0.02195256049043394 -10.32%

تحليل سعر Thales (THALES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Thales: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.188824$ 0.188824 $ 0.188824 24 ساعة مرتفع $ 0.198354$ 0.198354 $ 0.198354 عالية طوال الوقت $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -1.31% تغير السعر (7 أيام) -34.01%

معلومات سوق Thales (THALES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: