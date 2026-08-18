سعر TensorUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع TensorUSD (SN113) اليوم هو $ 0.520503، مع تغير بنسبة 0.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN113 الحالي إلى USD هو $ 0.520503 لكل SN113.

يحتل TensorUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 763,321، مع عرض متداول قدره 1.47M SN113. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN113 بين $ 0.515625 (أدنى) و$ 0.530933 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.31، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00815424.

على المدى القصير، تحرك SN113 بمقدار -1.05% خلال الساعة الماضية و-4.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.65K.

معلومات سوق TensorUSD (SN113)

القيمة السوقية $ 763.32K$ 763.32K $ 763.32K الحجم (24 ساعة) $ 2.65K$ 2.65K $ 2.65K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 763.32K$ 763.32K $ 763.32K إمداد دورة التداول 1.47M 1.47M 1.47M إجمالي العرض 1,466,504.104834997 1,466,504.104834997 1,466,504.104834997

القيمة السوقية الحالية لـ TensorUSD هي $ 763.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.65K. العرض المتداول لـ SN113 يبلغ 1.47M، مع إجمالي عرض 1466504.104834997. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 763.32K.