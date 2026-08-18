سعر TeamPL Token اليوم

السعر المباشر لمشروع TeamPL Token (TMPL) اليوم هو $ 0,00239787، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TMPL الحالي إلى USD هو $ 0,00239787 لكل TMPL.

يحتل TeamPL Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 334.922، مع عرض متداول قدره 139,67M TMPL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TMPL بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,153882، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00239643.

على المدى القصير، تحرك TMPL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0,00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1,48.

معلومات سوق TeamPL Token (TMPL)

القيمة السوقية $ 334,92K$ 334,92K $ 334,92K الحجم (24 ساعة) $ 1,48$ 1,48 $ 1,48 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2,40M$ 2,40M $ 2,40M إمداد دورة التداول 139,67M 139,67M 139,67M إجمالي العرض 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

القيمة السوقية الحالية لـ TeamPL Token هي $ 334,92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1,48. العرض المتداول لـ TMPL يبلغ 139,67M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2,40M.