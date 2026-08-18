سعر syrupUSDG اليوم

السعر المباشر لمشروع syrupUSDG (SYRUPUSDG) اليوم هو $ 1.007، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SYRUPUSDG الحالي إلى USD هو $ 1.007 لكل SYRUPUSDG.

يحتل syrupUSDG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 118,226,979، مع عرض متداول قدره 117.40M SYRUPUSDG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SYRUPUSDG بين $ 1.007 (أدنى) و$ 1.008 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.05، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.001.

على المدى القصير، تحرك SYRUPUSDG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 135.01K.

معلومات سوق syrupUSDG (SYRUPUSDG)

القيمة السوقية $ 118.23M$ 118.23M $ 118.23M الحجم (24 ساعة) $ 135.01K$ 135.01K $ 135.01K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 118.23M$ 118.23M $ 118.23M إمداد دورة التداول 117.40M 117.40M 117.40M إجمالي العرض 117,398,685.061371 117,398,685.061371 117,398,685.061371

القيمة السوقية الحالية لـ syrupUSDG هي $ 118.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 135.01K. العرض المتداول لـ SYRUPUSDG يبلغ 117.40M، مع إجمالي عرض 117398685.061371. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 118.23M.