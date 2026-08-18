شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر SWEAT المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SWEAT هي 4,367,916 USD. تابع تحديثات أسعار SWEAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SWEAT المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SWEAT هي 4,367,916 USD. تابع تحديثات أسعار SWEAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SWEAT

معلومات سعر SWEAT

ما هو SWEAT

الوثيقة البيضاء لـ SWEAT

الموقع الرسمي لـ SWEAT

اقتصاد توكن SWEAT

توقعات سعر SWEAT

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار SWEAT

سعر SWEAT (SWEAT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SWEAT إلى USD:

$0.00032717
$0.00032717$0.00032717
-0.03%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار SWEAT (SWEAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:35:48 (UTC+8)

سعر SWEAT اليوم

السعر المباشر لمشروع SWEAT (SWEAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SWEAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SWEAT.

يحتل SWEAT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,367,916، مع عرض متداول قدره 13.40B SWEAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SWEAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.091476، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SWEAT بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-4.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.73K.

معلومات سوق SWEAT (SWEAT)

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

$ 24.73K
$ 24.73K$ 24.73K

$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M

13.40B
13.40B 13.40B

19,683,992,482.23
19,683,992,482.23 19,683,992,482.23

القيمة السوقية الحالية لـ SWEAT هي $ 4.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.73K. العرض المتداول لـ SWEAT يبلغ 13.40B، مع إجمالي عرض 19683992482.23. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.42M.

سجل سعر SWEAT بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.091476
$ 0.091476$ 0.091476

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-4.23%

-4.03%

-4.03%

سجل سعر SWEAT (SWEAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SWEAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SWEAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SWEAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SWEAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.23%
30 يوم$ 0-21.35%
60 يوم$ 0-53.30%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار SWEAT

SWEAT (SWEAT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SWEAT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSWEAT (SWEAT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SWEAT نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر SWEAT الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SWEAT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SWEAT.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

نبذة عن SWEAT

ما هو السعر الحالي لـ SWEAT؟

يبلغ سعر SWEAT $، ويشهد تغيّرًا بنسبة -4.23% اليوم.

ما مدى سرعة نمو مجتمع SWEAT؟

يوجد حاليًا -- من المحتفظين، وغالبًا ما تشير الزيادة في هذا العدد إلى ارتفاع معدل التبني، وتوسع المجتمعات، وتفاعل أكبر في الشبكة.

كيف يؤثر الطلب على سعر SWEAT؟

يتأثر الطلب بحالات الاستخدام والظروف السوقية ومشاعر المستثمرين ودوره في قطاع Sports,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Near Protocol Ecosystem,Play To Earn,Arbitrum Ecosystem,Celo Ecosystem,Move To Earn,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Aptos Ecosystem,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,OKX Ventures Portfolio. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى تسريع حركة الأسعار خلال فترات ارتفاع حجم التداول.

ما هو حجم تداول SWEAT اليوم؟

بلغ حجم التداول $--، مما يدل على مشاركة نشطة وسيولة سوقية صحية.

كيف يقارن SWEAT بأدائه التاريخي؟

يبلغ سعره الأعلى على الإطلاق (ATH) $0.091476، ويبلغ سعره الأدنى على الإطلاق (ATL) $، مما يوفر سياقًا حول دورات الأداء السابقة.

كم عدد الرموز المميزة المتداولة؟

هناك 13397743298.92 رمز مميز متداول، مما يؤثر على توافره ورأس ماله السوقي وتقييمه على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SWEAT

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:35:48 (UTC+8)

تحديثات SWEAT (SWEAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن SWEAT

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2359
$0.2359$0.2359

+686.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01224
$0.01224$0.01224

-12.57%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039297
$0.039297$0.039297

+11.10%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06858
$0.06858$0.06858

-0.60%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2359
$0.2359$0.2359

+686.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004279
$0.0004279$0.0004279

+195.10%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01568
$0.01568$0.01568

+117.77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2459
$1.2459$1.2459

+46.40%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002440
$0.0002440$0.0002440

+15.63%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟