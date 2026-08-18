سعر SWEAT اليوم

السعر المباشر لمشروع SWEAT (SWEAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SWEAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SWEAT.

يحتل SWEAT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,367,916، مع عرض متداول قدره 13.40B SWEAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SWEAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.091476، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SWEAT بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-4.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.73K.

معلومات سوق SWEAT (SWEAT)

القيمة السوقية $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M الحجم (24 ساعة) $ 24.73K$ 24.73K $ 24.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M إمداد دورة التداول 13.40B 13.40B 13.40B إجمالي العرض 19,683,992,482.23 19,683,992,482.23 19,683,992,482.23

القيمة السوقية الحالية لـ SWEAT هي $ 4.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.73K. العرض المتداول لـ SWEAT يبلغ 13.40B، مع إجمالي عرض 19683992482.23. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.42M.