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سعر Surf Lending المباشر اليوم هو 0.145767 USD. القيمة السوقية لـ SURF هي 2,914,537 USD. تابع تحديثات أسعار SURF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Surf Lending المباشر اليوم هو 0.145767 USD. القيمة السوقية لـ SURF هي 2,914,537 USD. تابع تحديثات أسعار SURF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SURF

معلومات سعر SURF

ما هو SURF

الوثيقة البيضاء لـ SURF

الموقع الرسمي لـ SURF

اقتصاد توكن SURF

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شعار Surf Lending

سعر Surf Lending (SURF)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SURF إلى USD:

$0.144588
$0.144588$0.144588
-0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Surf Lending (SURF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:33:50 (UTC+8)

سعر Surf Lending اليوم

السعر المباشر لمشروع Surf Lending (SURF) اليوم هو $ 0.145767، مع تغير بنسبة 2.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SURF الحالي إلى USD هو $ 0.145767 لكل SURF.

يحتل Surf Lending حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,914,537، مع عرض متداول قدره 20.00M SURF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SURF بين $ 0.143701 (أدنى) و$ 0.150704 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.606445، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03290082.

على المدى القصير، تحرك SURF بمقدار -1.01% خلال الساعة الماضية و-18.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.64K.

معلومات سوق Surf Lending (SURF)

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

$ 8.64K
$ 8.64K$ 8.64K

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

20.00M
20.00M 20.00M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Surf Lending هي $ 2.91M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.64K. العرض المتداول لـ SURF يبلغ 20.00M، مع إجمالي عرض 25000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.64M.

سجل سعر Surf Lending بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.143701
$ 0.143701$ 0.143701
24 ساعة منخفض
$ 0.150704
$ 0.150704$ 0.150704
24 ساعة مرتفع

$ 0.143701
$ 0.143701$ 0.143701

$ 0.150704
$ 0.150704$ 0.150704

$ 0.606445
$ 0.606445$ 0.606445

$ 0.03290082
$ 0.03290082$ 0.03290082

-1.01%

-2.46%

-18.39%

-18.39%

سجل سعر Surf Lending (SURF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Surf Lending مقابل USD هو $ -0.003681758554541587 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Surf Lending مقابل USD هو $ +0.0767984663 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Surf Lending مقابل USD هو $ +0.0369166588 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Surf Lending مقابل USD هو $ -0.00000045500121932 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.003681758554541587-2.46%
30 يوم$ +0.0767984663+52.69%
60 يوم$ +0.0369166588+25.33%
90 يوم$ -0.00000045500121932-0.00%

توقعات أسعار Surf Lending

Surf Lending (SURF) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SURF في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSurf Lending (SURF) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Surf Lending نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Surf Lending الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SURF للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Surf Lending.

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نبذة عن Surf Lending

كم تبلغ قيمة Surf Lending الآن؟

تتداول Surf Lending حاليًا عند $0.145767، مع تحرك في السعر بنسبة -2.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوفر هذا السعر المباشر لقطة لنشاط السوق في الوقت الفعلي ومشاعر المستثمرين.

هل سيرتفع أو سينخفض سعر SURF اليوم؟

أظهر SURF تحركًا في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس كيف يستجيب السوق للأخبار الأخيرة وحجم التداول والتطورات داخل منظومة Decentralized Finance (DeFi),Cardano Ecosystem.

ما مدى شعبية Surf Lending اليوم؟

سجل الرمز المميز حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون SURF بنشاط.

ما الذي يجعل Surf Lending مختلفًا عن الأصول المشفرة الأخرى؟

باعتباره جزءًا من فئة Decentralized Finance (DeFi),Cardano Ecosystem ومُبنى على شبكة --، يقدم SURF وظيفة وفائدة محددة ضمن منظومته، والتي قد تشمل المدفوعات أو الحوكمة أو التصويت أو حالات استخدام خاصة بالتطبيقات.

كم يبلغ حجم المعروض من SURF في السوق؟

يوجد اليوم 19999991.0 رمز مميز متداول، مما يساعد في تحديد ندرة الرمز المميز والقيمة السوقية الإجمالية له.

ما هو أعلى وأدنى سعر لـ Surf Lending على الإطلاق؟

يبلغ أعلى سعر مسجل للرمز المميز (ATH) $0.606445، بينما يبلغ أدنى سعر له (ATL) $0.03290082، مما يوفر سياقًا مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم دورات الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Surf Lending

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 10:33:50 (UTC+8)

تحديثات Surf Lending (SURF) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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