سعر Surf Lending اليوم

السعر المباشر لمشروع Surf Lending (SURF) اليوم هو $ 0.145767، مع تغير بنسبة 2.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SURF الحالي إلى USD هو $ 0.145767 لكل SURF.

يحتل Surf Lending حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,914,537، مع عرض متداول قدره 20.00M SURF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SURF بين $ 0.143701 (أدنى) و$ 0.150704 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.606445، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03290082.

على المدى القصير، تحرك SURF بمقدار -1.01% خلال الساعة الماضية و-18.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.64K.

معلومات سوق Surf Lending (SURF)

القيمة السوقية $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M الحجم (24 ساعة) $ 8.64K$ 8.64K $ 8.64K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M إمداد دورة التداول 20.00M 20.00M 20.00M إجمالي العرض 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Surf Lending هي $ 2.91M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.64K. العرض المتداول لـ SURF يبلغ 20.00M، مع إجمالي عرض 25000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.64M.