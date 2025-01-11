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سعر SuperMeme (SPR) المباشر لليوم هو USD 0.00819691 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.80M . يتم تحديث سعر SPR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SuperMeme الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K - تغيير سعر SuperMeme خلال اليوم هو +1.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 342.00M

أداء سعر SuperMeme (SPR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SuperMeme مقابل USD هو $ +0.0001244 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SuperMeme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SuperMeme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SuperMeme مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001244 +1.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SuperMeme (SPR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SuperMeme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00802183$ 0.00802183 $ 0.00802183 24 ساعة مرتفع $ 0.00845384$ 0.00845384 $ 0.00845384 عالية طوال الوقت $ 0.02447715$ 0.02447715 $ 0.02447715 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +1.54% تغير السعر (7 أيام) +25.77%

معلومات سوق SuperMeme (SPR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: