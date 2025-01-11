سعر SuperMeme (SPR)
سعر SuperMeme (SPR) المباشر لليوم هو USD 0.00819691. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.80M. يتم تحديث سعر SPR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SuperMeme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K
- تغيير سعر SuperMeme خلال اليوم هو +1.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 342.00M
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خلال اليوم، كان سعر SuperMeme مقابل USD هو $ +0.0001244 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SuperMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SuperMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SuperMeme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001244
|+1.54%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SuperMeme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+1.54%
+25.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Super Meme is a next-generation meme coin platform designed to revolutionize token creation and trading by prioritizing fairness, security, and sustainability. The platform allows users to create tokens without coding or providing liquidity, leveraging innovative bonding curve models like refundable and locking curves to prevent rug pulls and align incentives among participants. With $SPR as its governance and revenue-sharing token, holders earn a share of platform revenues from day one. Super Meme also integrates gamified mechanics and loyalty programs to drive demand, foster community engagement, and promote long-term value creation.
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