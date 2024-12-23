سعر Suiman (SUIMAN)
سعر Suiman (SUIMAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 667.33K. يتم تحديث سعر SUIMAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Suiman الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 579.30K
- تغيير سعر Suiman خلال اليوم هو -6.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Suiman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Suiman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Suiman مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Suiman مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.08%
|30 يوم
|$ 0
|-19.22%
|60 يوم
|$ 0
|-71.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Suiman: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.73%
-6.08%
-34.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SUIMAN is a decentralized cryptocurrency project built on the Sui blockchain. The project aims to create a token ecosystem with a total supply of 1 billion tokens. SUIMAN is designed with zero transaction tax and features a portion of its liquidity pool permanently burned. The project supports trading through major exchanges and can be swapped using $SUI. SUIMAN focuses on simplifying the user experience by providing easy access to the Sui ecosystem for trading and holding $SUIMAN tokens. The project’s goal is to enhance the accessibility and usability of crypto assets within the Sui network.
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