سعر SUBY (SUBY)
سعر SUBY (SUBY) المباشر لليوم هو USD 0.00118187. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M. يتم تحديث سعر SUBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUBY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SUBY خلال اليوم هو -8.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر SUBY مقابل USD هو $ -0.000110280992833038 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUBY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUBY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUBY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000110280992833038
|-8.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUBY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.01%
-8.53%
-46.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Suby is an on-chain payment processor enabling business owners and private groups to effectively monetize their communities and leads. We've developed an automated Discord subscription system that allows owners to set up customizable subscription plans, including pricing and billing cycles. Suby automatically assigns and removes Discord roles based on subscription status, and provides business owners with a centralized management dashboard
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