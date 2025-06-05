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سعر SUBY (SUBY) المباشر لليوم هو USD 0.00118187 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M . يتم تحديث سعر SUBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SUBY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SUBY خلال اليوم هو -8.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر SUBY (SUBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SUBY مقابل USD هو $ -0.000110280992833038 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SUBY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SUBY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SUBY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000110280992833038 -8.53% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SUBY (SUBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SUBY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.001814$ 0.001814 $ 0.001814 عالية طوال الوقت $ 0.0026284$ 0.0026284 $ 0.0026284 تغير السعر (1 ساعة) -5.01% تغير السعر (1يوم) -8.53% تغير السعر (7 أيام) -46.19%

معلومات سوق SUBY (SUBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: