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سعر Stryke (SYK) المباشر لليوم هو USD 0.168811 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.14M . يتم تحديث سعر SYK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stryke الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.36K - تغيير سعر Stryke خلال اليوم هو -3.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 36.44M

أداء سعر Stryke (SYK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ -0.0066330875690084 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ +0.1646623852 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ +0.0610804452 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ +0.05633458866117964 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0066330875690084 -3.78% 30 يوم $ +0.1646623852 +97.54% 60 يوم $ +0.0610804452 +36.18% 90 يوم $ +0.05633458866117964 +50.09%

تحليل سعر Stryke (SYK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stryke: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.160209$ 0.160209 $ 0.160209 24 ساعة مرتفع $ 0.175445$ 0.175445 $ 0.175445 عالية طوال الوقت $ 0.452935$ 0.452935 $ 0.452935 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -3.78% تغير السعر (7 أيام) -10.43%

معلومات سوق Stryke (SYK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: