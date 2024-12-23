سعر Stryke (SYK)
سعر Stryke (SYK) المباشر لليوم هو USD 0.168811. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.14M. يتم تحديث سعر SYK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stryke الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.36K
- تغيير سعر Stryke خلال اليوم هو -3.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.44M
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خلال اليوم، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ -0.0066330875690084 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ +0.1646623852 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ +0.0610804452 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ +0.05633458866117964 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0066330875690084
|-3.78%
|30 يوم
|$ +0.1646623852
|+97.54%
|60 يوم
|$ +0.0610804452
|+36.18%
|90 يوم
|$ +0.05633458866117964
|+50.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stryke: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-3.78%
-10.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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