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سعر Stryke (SYK)

USD

مخطط سعر Stryke (SYK) المباشر

$0.168811
$0.168811$0.168811
-3.70%(1D)

سعر Stryke (SYK) لليوم

سعر Stryke (SYK) المباشر لليوم هو USD 0.168811. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.14M. يتم تحديث سعر SYK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stryke الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.36K
- تغيير سعر Stryke خلال اليوم هو -3.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.44M

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أداء سعر Stryke (SYK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ -0.0066330875690084 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ +0.1646623852 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ +0.0610804452 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stryke مقابل USD هو $ +0.05633458866117964 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0066330875690084-3.78%
30 يوم$ +0.1646623852+97.54%
60 يوم$ +0.0610804452+36.18%
90 يوم$ +0.05633458866117964+50.09%

تحليل سعر Stryke (SYK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stryke: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.160209
$ 0.160209$ 0.160209

$ 0.175445
$ 0.175445$ 0.175445

$ 0.452935
$ 0.452935$ 0.452935

+0.14%

-3.78%

-10.43%

معلومات سوق Stryke (SYK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 6.14M
$ 6.14M$ 6.14M

$ 99.36K
$ 99.36K$ 99.36K

36.44M
36.44M 36.44M

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المصدر Stryke (SYK)

الموقع الرسمي

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عملة SYK إلى العملات المحلية

1 SYK إلى AUD
A$0.26840949
1 SYK إلى GBP
0.13336069
1 SYK إلى EUR
0.16037045
1 SYK إلى USD
$0.168811
1 SYK إلى MYR
RM0.75796139
1 SYK إلى TRY
5.94045909
1 SYK إلى JPY
¥26.44255504
1 SYK إلى RUB
17.35714702
1 SYK إلى INR
14.34387067
1 SYK إلى IDR
Rp2,722.75768333
1 SYK إلى PHP
9.8923246
1 SYK إلى EGP
￡E.8.59079179
1 SYK إلى BRL
R$1.02637088
1 SYK إلى CAD
C$0.24139973
1 SYK إلى BDT
20.09019711
1 SYK إلى NGN
261.31605178
1 SYK إلى UAH
7.05123547
1 SYK إلى VES
Bs8.609361
1 SYK إلى PKR
Rs46.79947353
1 SYK إلى KZT
88.28984111
1 SYK إلى THB
฿5.78684108
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NT$5.5032386
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HK$1.31166147
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